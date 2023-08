Programmi TV di stasera | lunedì 14 agosto 2023 Su Rai2 il finale di ‘Che Todd ci Aiuti’

(Di lunedì 14 agosto 2023) Checi Aiuti (foto US Rai) Rai1, ore 21.25: Il Giovane Montalbano 2 Replica Fiction. 2×01 L’uomo che andava appresso ai funerali: Montalbano e il suo commissariato ormai sono una cosa sola e le competenze di tutti tornano utili nel caso dello strano omicidio di Pasqualino Cutufà, un individuo pacifico e innocuo. Non ci sono moventi, ma il delitto si intreccia con la scomparsa di Giovanna Bonocore, moglie del proprietario del cantiere in cui Pasqualino aveva perso la gamba., ore 21.20: Checi Aiuti Ultimi episodi Serie Tv. 1×13 Non puoi parlarmi: Dopo aver aspettato invano una risposta di Gus a un suo messaggio, Margaret lo incontra in tribunale. Lui difende il comune di Portland da una causa che gli è stata intentata dopo il crollo di un palazzo in costruzione, crollo che ha anche causato due vittime. 1×14 La donna ...

Da più di vent'anni i fratelli Manca portano i loro spettacoli e personaggi in tutta Italia (ma anche in Francia, Germania e Spagna), passando per piazze, club, teatri etelevisivi. ...#Juventus - #Szczesny, #McKennie, #Kean e #KaioJorge non partono per Cesena per gestione carichi di lavoro especifici per acciacchi da smaltire. Non saranno quindi disponibiliper #......show andrà in onda proprio, alle 21:25 su Rai 1 . Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 13 agosto la Repubblica

In prima serata Enrico Papi conduce il secondo appuntamento dello sho, in replica su Canale 5: Diletta Leotta è vittima dello scherzo in diretta, anticipazioni ...Vigilia di Ferragosto tra feste, concerti, sagre. Anche questo lunedì - 14 agosto - sarà possibile scegliere tra tanti eventi organizzato in Puglia. A Francavilla Fontana (Br) ci sono ...