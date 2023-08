Principe Harry | la fuga in Africa senza Meghan e i bambini

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ile la moglieMarkle hanno fatto molto scalpore nelle ultime settimane. Le critiche alla coppia, un tempo tanto amata dai media e dal pubblico, non si fermano. La fine di diversi accordi, come quello con Spotify, o i continui prodotti Netflix non fanno cessare la polemica. Ma l’attenzione di tutti al momento è orientata sulla loro sfera privata. Attualmente, infatti, ad attirare i riflettori non è tanto l’alienazione dai reali britannici, quanto piuttosto lo stato del loro matrimonio. Gira voce da mesi che ile sua moglieMarkle siano in crisi, nonostante i tentativi anche pubblici di rassicurare. A lungo si sono susseguite voci sul fatto che il duca di Sussex vivesse temporaneamente in una camera d’hotel. Secondo altre voci riferite da ...