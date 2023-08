Primo allenamento per il Palermo nel nuovo centro sportivo di Torretta

(Di lunedì 14 agosto 2023)(ITALPRESS) – Giornata storica in casa. I giocatori e lo staff del club siciliano sono entrati oggi per la prima volta alF.C. City Football Academy (CFA), ilrosanero a. La squadra ha sostenuto ilnella nuova struttura, che è ancora in una fase provvisoria, dotata di due campi in erba, la club house per i pasti con la nuova cucina e una struttura temporanea completamente attrezzata con palestra e spogliatoi. Dopo la colazione in club house, giocatori e staff hanno proseguito con una breve visita degli spazi a disposizione e si sono riuniti in campo per un saluto speciale del presidente Dario Mirri e di mister Eugenio Corini. “Questo momento è già storia – ha ...

PALERMO (ITALPRESS) – Giornata storica in casa Palermo. I giocatori e lo staff del club siciliano sono entrati oggi per la prima volta al ...