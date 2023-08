Primo allenamento per il Palermo nel nuovo centro sportivo di Torretta

(Di lunedì 14 agosto 2023) Mirri: "Un sogno che cambia per sempre il percorso di questo club"- Giornata storica in casa. I giocatori e lo staff del club siciliano sono entrati oggi per la prima volta alF.C. City Football Academy (CFA), ilrosanero a. La squadra ha soste

Un momento definito 'storico' . Ha aperto il nuovo centro sportivo del Palermo , la squadra ha svolto il primo allenamento nei campi a Torretta e il presidente Dario Mirri commenta con orgoglio sui canali ufficiali della società. ' Questo momento è già storia : c'è un prima di oggi e un dopo oggi, che è ...Apre il nuovo centro sportivo a Torretta e i rosanero, nella giornata del 14 agosto, hanno svolto il primo allenamento. La struttura prende il nome di Palermo F. C. City Football Academy (CFA) .

La nuova struttura che è ancora in una fase provvisoria: i due campi in erba, la club house per i pasti con la nuova cucina e una struttura temporanea completamente attrezzata con palestra e spogliato ...PALERMO (ITALPRESS) – Giornata storica in casa Palermo. I giocatori e lo staff del club siciliano sono entrati oggi per la prima volta al Palermo F.C. City Football Academy (CFA), il nuovo centro spor ...