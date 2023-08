Prezzo della benzina ancora in salita | in autostrada superati i 2 euro al litro

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ilcontinua ad aumentare e insupera la soglia psicologica dei dueal. Non siamo,, sui prezzi record toccati a marzo del 2022, con l’iniziocrisi energetica scatenata dal conflitto in Ucraina, ma i rincari diventano sempre più pesanti per le famiglie italiane. Gli ultimi dati forniti dal Mimit evidenziano unmedio, per lain modalità self in, di 2,015al. L’aumento è minimo rispetto a venerdì (era 2,014), ma prosegue il trend al rialzo nei giorni dell’esodo estivo. Sale anche il costo del diesel in modalità self: insono stati raggiunti gli 1,921 ...

Il sistema operativo Windows e Microsoft Office li trovate a unimbattibile, beneficiando inoltreconsegna digitale di Godeal24, che invia il software acquistato direttamente all'e - ...... ieri, di aver rifiutato un'offerta d'acquisto non sollecitatarivale Cleveland - Cliffs da 7,3 miliardi di dollari in contanti e azioni, con un premio del 43% rispetto aldi chiusura di ...L'incidente è avvenuto mentre lo yacht era ancorato al largospiaggia di Es Cavall d'en ... Non è chiaro se Gonzalez fosse a bordo al momento dell'incendio o se fosse stato noleggiato a un...

"Ecco quanto costa fare la spesa in Giappone", impensabile il prezzo della frutta Wineandfoodtour

L'Inter continua a lavorare sull'attacco, nel giorno in cui Carlos Augusto è arrivato a Milano per visite e firma. Nel reparto avanzato il nome in pole position è quello di Marko Arnautovic, per il qu ..."Le risorse promesse dai ricavi degli improvvisati duellanti per un paio di ospedali pediatrici non risolvono la crisi della sanità dei poveri" ...