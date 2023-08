Previsioni meteo Italia | la profezia di Mario Giuliacci | La fine dell' estate si avvicina | la data

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dopo un luglio bollente, agosto non è stato particolarmente caldo sull'nella sua prima metà. Tuttavia, a partire da questa settimana, le temperature saliranno sensibilmente. Presto, però, arriverà un brusco stop all', come spiega il colonnello. Quello del 2023 è stato il mese di luglio più caldoa storia. Da quando si registrano le temperature, infatti, mai si erano toccati valori così alti in tutto il mondo. La sempre rassicurante Onu, per bocca del suo segretario generale Antonio Gutierres, ha parlato di "'epoca del riscaldamento globale" e "inizio'era'ebollizione globale". Il clima che cambia ha scatenato dibattiti molti accesi, tra chi (la maggioranza degli esperti) sostiene che ...