Pressioni Trump su voto Georgia | gran giuriì ascolta prove

Nel frattempo, il tribunale di Fulton ad Atlanta ha postato e poi rimosso dal suo sito senza spiegazioni la causa a ruolo contro Donald, citato come imputato, per lesul voto in ...Un gran giurì ad Atlanta ha cominciato ad ascoltare le prove raccolte dall'accusa nell'indagine sulledi Donalde dei suoi alleati per ribaltare l'esito delle presidenziali in Georgia nel 2020. Lo scrive il New York Times. Incurante del recente monito a non fare commenti incendiari, ...Un racket elettorale: il teorema accusatorio che potrebbe essere contestato a Donaldnella sua quarta incriminazione, attesa questa settimana ad Atlanta nell'inchiesta sulleper ribaltare l'esito delle presidenziali in Georgia nel 2020. Sarebbe un poker di arresti in ...

