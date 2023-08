Premier League | LIVE dalle 21 Manchester United-Wolverhampton

R ECORD - Caicedo diventa il giocatore più pagato nella storia della ricca. È servito un rilancio del club di Boehly di 5 milioni rispetto ai 128 che avevano offerto i Reds e a cui il ...Quest'anno ha ricevuto il premio per la migliore parata inper la stagione 2022 - 2023. Kepa è nazionale con la squadra spagnola, con la quale è stato proclamato campione della Nations ...LONDRA (REGNO UNITO) - Non si placano in Inghilterra le polemiche sull'arbitro Anthony Taylor, autore di una direzione di gara molto discussa in Chelsea - Liverpool diterminata in parità. A recriminare per le decisioni del 'fischietto' inglese, già aspramente contestato da José Mourinho (poi squalificato) in occasione dell'ultima finale di Europa ...

Premier League - Sandro Tonali e un impatto da sogno: dal gol ai cori fino all'ovazione, a Newcastle è già idolo Eurosport IT

Il Milan ha messo i suoi occhi su un’attaccante di Premier League. Tuttavia il club inglese non apre alla cessione.Il Chelsea continua a non badare a spese e tramite un comunicato ufficiale ha annunciato l'acquisto di Moises Caicedo. Il ...