Premier League | buona la prima per il Manchester United | la decide Varane | Wolves ko

(Di lunedì 14 agosto 2023) Termina questa sera lagiornata della nuova stagione di. Di scena, a Old Trafford, ildi Erik ten Hag...

Il classe 2001 è stato ufficialmente acquistato dai Blues per una cifra intorno ai 133 milioni di euro, diventando il trasferimento più oneroso nella storia della. Il centrocampista ...

Alla fine ha vinto Caicedo: al Chelsea a peso d'oro, 133 milioni. Liverpool beffato La Gazzetta dello Sport

Basta il gol del difensore francese per fissare il punteggio sull'1-0: i Red Devils partono con il piede giusto in campionato ...Il Manchester United ha battuto il Wolverhampton per 1-0: ten Hag ha avuto la meglio su O'Neil, con il gol di testa di Varane ...