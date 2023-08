Preghiera del mattino del 14 Agosto 2023 | “Aiutami ad ascoltare”

... come il ritrovamento di uno dei due dispersinaufragio di sabato scorso di un'imbarcazione con 13 migranti al largo di Marettimo, in Sicilia.per la martoriata Ucraina Tornando al ...In questo contestopomeriggio di lunedì 14 agosto alle 17.30 è in programma laVespro e l'incoronazione dell'effige della Madonna e di Gesù, cui seguirà la Messa. Martedì 15 agosto ......improvvisa in superficie di acqua nel luogo e nel momento in cui più fervente saliva la...tutto anomale rispetto alle falde acquifere della zona, sono circostanze che risulta difficile ...

La preghiera del Papa per i migranti: "Piaga aperta della nostra umanità" AGI - Agenzia Italia

La delegazione della Diocesi è ’reduce’ dalla Giornata mondiale della gioventù. Quasi un milione i partecipanti a Lisbona, alla alla presenza di Papa Francesco. Don Cristiano D’Angelo: "Occasione di c ...PORDENONE - Sono costati cari, molto, i controlli effettuati l’8 giugno scorso all’interno del centro islamico della Comina, luogo di preghiera e di ritrovo per centinaia di musulmani ...