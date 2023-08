Pratico e facile da usare | rosa | pesca | albicocca o corallo | si applica con le dita A ciascuna il suo

Leggi su iodonna

(Di lunedì 14 agosto 2023)bile facilmente con le, comodo da mettere nella trousse estiva, divertente da provare: il blush in crema vede una rivincita su quello in polvere,. Anzi, sta vivendo un momento d’oro di richieste, complici TikTok e le nuove formulazioni sempre più performanti. Blush, in crema o in polvere guarda le foto Leggi anche › Make up liquido: cometerre, illuminanti e blush fluidi, effetto “second skin” Blush in crema, perché provarlo Il ...