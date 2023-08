Pranzo di Ferragosto | 10 ricette facili e gustose

La Pro loco di Lavena Ponte Tresa organizza una festa diall'Area feste di Lavena. Cucina aperta ae a cena con grigliate e specialità toscane , servizio bar e serata con musica live e disco dance a partire dalle 20. Non mancano luna park ,...E a concludere un degno "di", per calcare il titolo del gioiello cinematografico di Gianni Di Gregorio. " foto: Agenzia Fotogramma "... ampliare e spostare la cucine per rendere più agevole la preparazione dele altre migliorie ... Intanto all'Oftal del Sole ci si prepara per unspeciale. Questa mattina siamo andati al ...

Pranzo di Ferragosto, aumenti a due cifre RaiNews

Per il pranzo, il pic-nic o la grigliata manca qualcosa Non c’è da preoccuparsi, alcune catene non chiuderanno i battenti neppure il 15 agosto ...• Stasera alle 21 nel cortile del palazzo vescovile a Reggio in programma il concerto "Serenata a Maria" con la voce recitante di Francesca Grisenti, il soprano Paola Sanguinetti, Giovanni Mareggini ...