Pozzuoli | ecco il programma del Ferragosto

i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 11 a martedì 15 ... atorna l'appuntamento con il Pennone a Mare- Palo di Sapone , la manifestazione popolare ...La scena è stata ripresa mentre la famiglia si recava in spiaggia sul litorale di. E il filmato è arrivato al parlamentare Francesco Emilio Borrelli che ha voluto denunciare l'accaduto sulla ...Da Ariano Irpino a Solofra per Avellino, a Sant'Agata de' Goti per Benevento, da Aversa a Marcianise a Santa Maria Capua Vetere per Caserta, da Giugliano a Torre del Greco afino ad Afragola ...

Pozzuoli: ecco il calendario dei concerti gratuiti in Villa Avellino ... TERRANOSTRA | NEWS

Iniziative per tutti i gusti nelle giornate di festa in città: aperti tutti i musei pubblici, serata speciale a San Giacomo degli Spagnoli mentre a Pozzuoli c’è la tradizionale sfida dei pescatori ...Secondo quanto denuncia sui social il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto un video, sarebbe avvenuto lungo via Campana, a Pozzuoli (Napoli) ...