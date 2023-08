Pozzecco | ' ' Datome grande uomo | si merita questo affetto' '

(Di lunedì 14 agosto 2023) Le parole dell'allenatore della nazionale italiana di basket Gianmarcoal termine dell'amichevole contro Porto Rico, ultima gara in casa per ...

Le parole dell'allenatore della nazionale italiana di basket Gianmarcoal termine dell'amichevole contro Porto Rico, ultima gara in casa per ...... 2/2), Caruso 2 (1/1), Polonara* 3 (1/4, 0/1), Diouf 9 (3/4, 1/1), Severini 7 (0/1, 2/3), Procida 16 (3/3, 1/2), Woldetensae, Pajola 4 (1/1),* 5 (0/1, 1/3 da 5). All:Portorico: ...lanciain quintetto , con Tonut e Spissu che spalleggiano il capitano e firmano il 23 - 14 di fine primo quarto. Nel secondo parziale arriva la risposta di Portorico che accorcia fino ...

Basket, Pozzecco su Gigi Datome: "Giocatore e persona fantastica" Tag24

L'ultima (in Italia) di Datome con la maglia della Nazionale è stata un successo. Tantissime emozioni a Ravenna dove il pubblico è accorso numero per omaggiare quello che è stato uno dei più grandi ...Gianmarco Pozzecco, CT della Nazionale Italiana di basket maschile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali, che andranno in scena tra Giappone, Filippine e Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre.