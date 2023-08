Portogallo | l’appello di Paulo Fonseca | «Non vendete ai russi!»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 agosto 2023)dia Benfica e Braga: «Prendete esempio dal Sassuolo e nonai russi: soldi sporchi di sangue», ex allenatore della Roma, dai suoi canali social ha chiesto a Benfica e Braga di non vendere nessun calciatore ai club russi. Nelle ultime ore insi è infatti parlato di due possibili cessioni – Chiquinho e Tormena – a due club russi. Il tecnico, ex anche dello Shakhtar Donetsk e sposato con una donna ucraina, ha così voluto esprimere il suo stupore e la sua rabbia. Di seguito le sue parole, in cui prende il Sassuolo, che non ha ceduto Rogerio allo Spartak Mosca per motivi etici, a riferimento. «Non ci posso credere. So che il tempo passa e la gente non sente più parlare della guerra. Ma ogni giorno la Russia ...