Porti | Tedesco e Musolino | “Sentenza Consiglio Stato su marina yachting devastante per Civitavecchia”

Le sentenze, sottolinea il sindaco Ernesto, "si rispettano ma non viene comunque meno il diritto di censurarle, come in questo caso, in cui la decisione della VII sezione del Consiglio di ...Le sentenze, sottolinea il sindaco Ernesto, 'si rispettano ma non viene comunque meno il diritto di censurarle, come in questo caso, in cui la decisione della VII sezione del Consiglio di ...Le sentenze, sottolinea il sindaco Ernesto, "si rispettano ma non viene comunque meno il diritto di censurarle, come in questo caso, in cui la decisione della VII sezione del Consiglio di ...

Porti, Tedesco e Musolino: "Sentenza Consiglio Stato su marina ... Adnkronos

“Significa – prosegue Tedesco – ricominciare da capo un percorso, che è stato già di per sé lunghissimo e travagliato proprio a causa di esposti, che hanno dato luogo a indagini che non hanno portato ...'Riporta indietro di 7 anni un procedimento amministrativo di fatto appena concluso con la chiusura della conferenza dei servizi di pochi giorni fa' ...