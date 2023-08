Ponte Morandi | Sisto Fi | ' è una ferita nella storia del Paese'

(Di lunedì 14 agosto 2023) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "La tragedia delè unache rimarrà per sempredel nostro. La memoria delle 43 vittime del crollo e il dolore dei loro familiari devono essere un monito affinché una simile catastrofe non possa più ripetersi. La cultura della prevenzione e della manutenzione infrastrutturale si è imposta in modo drammatico all'attenzione della collettività e deve continuare a essere in cima alle nostre priorità". Così il vice ministro della Giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo

... è un risultato che dobbiamo traguardare tutti insieme", dichiara il deputato ligure di centrosinistra Luca Pastorino, a margine della commemorazione per i 5 anni dal crollo del viadotto, ...

La rappresentante dei parenti delle vittime Egle Possetti stamattina era presente alla radura della Memoria per la commemorazione del crollo del Morandi. Durante la sua orazione Possetti non ha ...