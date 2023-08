Ponte Morandi | si ricordano le 43 vittime della tragedia Procuratore | “Ipotesi reato rischiano di andare in prescrizione”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Un minuto di silenzio a Genova per ricordare le 43del crollo del. É il quinto anniversarioche sconvolse l'Italia: il 14 agosto 2018 alle 11.36 uno strallo, con un boato incredibile, venne giù segnando per sempre la storiacittà. La parte delche venne giù trascinò con sé auto e camion con un salto di 45 metri d’altezza. Quarantatré ledel disastro. Presidente Mattarella "Nel quinto anniversario del crollo, con il suo tragico bilancio di vite umane annientate, con la profonda ferita inferta alla Città di Genova e alle coscienze di tutti gli italiani, la Repubblica rinnova e rafforza i sentimenti di vicinanza e solidarietà ai familiari dellee a quanti hanno visto ...

Il 14 agosto 2018, 43 persone hanno perso la vita sul Morandi di Genova. Piangiamo le vite spezzate e combattiamo, anche per loro, contro il sistema che non funziona e lasciamo stare i ponti ...Oggi l'anniversario della tragedia costata 43 vite: molte le imprese della Leonessa che furono impegnate per il San Giorgio ...