Ponte Morandi | Santanchè | ' tragedia indimenticabile | ricostruzione simbolo forza'

(Di lunedì 14 agosto 2023) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Il crollo del, avvenuto il 14 agosto di cinque anni fa, è unache mai abbandonerà la nostra memoria e i nostri cuori, così come le quarantatré persone che vi persero la vita. Da quella, Genova e l'Italia intera seppero reagire costruendo in dieci mesi il nuovodell'orgoglio di un popolo e modello di una Nazione". Così Daniela, ministra del Turismo.

"Facciamo nostro l'appello di Mattarella per chiedere giustizia". Quanto accaduto con ilnon deve più succedere. Così, sui suoi profili social, il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, per i cinque anni dal crollo deldi Genova, in cui ..."Espressi in diverse sedi il mio parere, ma non sempre puoi avere ragione. Diciamo che ho espresso il mio parere di recente anche su altre situazioni autostradali, ho espresso il mio parere sui ...Al termine della commemorazione alla Radura della Memoria il vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ha sottolineato l'importanza di andare ...

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto di cinque anni fa, è una tragedia che mai abbandonerà la nostra memoria e i nostri cuori, così come le quarantatré ...In questa edizione: Genova ricorda il crollo del ponte Morandi. Frana di fango a Bardonecchia, 120 sfollati. L'Etna erutta, chiuso aeroporto di Catania. Incendi Hawaii, almeno 96 vittime. Fiamme in un ...