Ponte Morandi | Salvini promette una legge entro il prossimo anno per “equiparare le vittime dell’incuria a quelle del terrorismo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023) “Conto di tornare qui ilcon una nuovache equipari ledele degli altri episodi di incuria alledel, con tutto quello che ne consegue, anche retroattivamente”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo, intervenendo durante la commemorazione per ledel crollo dela Genova, sottolineando di non riferirsi alledi “alluvioni o frane, che sono calamità naturali”, ma “alledi qualcuno che non ha fatto il suo lavoro”. “Si parla tanto, in questi giorni, di extraprofitti delle banche: mi sono letto diversi atti di quel ...