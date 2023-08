Ponte Morandi | Mattarella | “Il tempo non attenua il peso delle responsabilità | fare giustizia” Meloni | “Lo Stato chiede scusa”

(Di lunedì 14 agosto 2023) “Il trascorrere delnonilper quanto accaduto. Ed è, completando l’iter processuale, con l’accertamento definitivocircostanze,colpe,disfunzioni,omissioni“. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergioin un messaggio in occasione dei 5 anni dal crollo del, a Genova, che causò 43 morti. Il disastro del 2018, sottolinea il capo dello, ha rappresentato un drammatico appello alledi quanti sono incaricati di attendere ad un pubblico servizio, sia di coloro che ...

Quella mattina del 14 agosto 2018 rimarrà impressa nelle menti di tutto il paese. Ilcrollò all'improvviso portandosi dietro 43 vite. Cinque anni dopo la ferita è ancora aperta. La città si è rialzata, un nuovo, San Giorgio, è stato costruito. Ma le famiglie delle ...Questa la dichiarazione di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, nel quinto anniversario del crollo dela Genova. "Le quarantatre' vittime, la sofferenza dei loro cari e i disagi ...Roma, 14 ago. Il crollo dela Genova ha rappresentato un drammatico appello alle responsabilita' di quanti sono incaricati di attendere ad un pubblico servizio, sia di coloro che provvedono, sul terreno, alla ...

Cinque anni fa crollava il Ponte Morandi a Genova, nella giornata di oggi nel capoluogo ligure vi sarà una cerimonia in ricordo delle vittime ...ROMA (ITALPRESS) – “Nel quinto anniversario del crollo del Ponte Morandi si rinnova il dolore per le quarantatrè vite spezzate in una ...