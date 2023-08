Ponte Morandi | Mattarella | Giustizia dal processo | manutenzioni responsabilità E Meloni loda il modello Genova

(Di lunedì 14 agosto 2023) Sono passati già cinque anni da quando ildiè crollato sulle case cancellando la vita di 43 persone. Un giorno che serva come monito per il futuro e come richiamo alle ...

Sono passati già cinque anni da quando ildi Genova è crollato sulle case cancellando la vita di 43 persone. Un giorno che serva come monito per il futuro e come richiamo alle responsabilità per quanto accaduto e "alla necessità ...La premier Meloni: "Dalla tragedia è nato un 'modello, emerga la verità". Salvini: "Piangiamo le vittime dell'avidità". Il guardasigilli Nordio: "L'Italia attende risposte dai processi in corso".'Il 14 agosto di cinque anni fa l'Italia si fermò e tutti lo ricordiamo ancora con sconcerto, tristezza e commozione. Il crollo delè una delle più grandi tragedie della nostra storia recente: 43 vittime, centinaia di sfollati, una comunità atterrita'. E' quanto scritto sui social dall vicepremier e ministro delle ...

Ponte Morandi, Mattarella e Meloni: fare giustizia di colpe e omissioni Corriere della Sera

(Teleborsa) - "Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha rappresentato un drammatico appello alle responsabilità di quanti sono incaricati di attendere ad un pubblico servizio, sia di coloro che provved ...(Agenzia Vista) Genova, 14 agosto 2023 "Spero di tornare qui il prossimo anno con una nuova legge che equipari le vittime del Ponte Morandi e degli altri episodi di incuria alle vittime del terrorism ...