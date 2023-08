Ponte Morandi | l' appello di Mattarella | Fare giustizia

Questa la dichiarazione di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, nel quinto anniversario del crollo dela Genova. "Le quarantatre' vittime, la sofferenza dei loro cari e i disagi ...Cinque anni esatti dopo, Genova non si è assolutamente dimenticata ma - al tempo stesso - non si è nemmeno minimamente fermata. La tragedia del crollo delha colpito un'intera comunità: alle ore 11.36 quarantatré vite furono spezzate e più di cinquecento residenti furono costretti a essere sfollati da degli edifici troppo vicini al ...Il dolore per quello che è successo cinque anni fa esatti alle ore 11.36 non si può cancellare. La tragedia del crollo delè ancora visibile nei volti dei parenti delle quarantatré persone che persero la vita il 14 agosto 2018, tra automobilisti in transito e alcuni dipendenti dell'AMIU (azienda ...

Ponte Morandi, “Seguo tutte le udienze, lo devo a mio fratello morto nel crollo” La Repubblica

In occasione del quinto anniversario del crollo del ponte Morandi, il presidente della Repubblica ricorda che "responsabilità è fare giustizia". Il premier Meloni rammenta: "Le scuse di Stato sono dov ..."Il trascorrere del tempo non attenua il peso delle responsabilità per quanto accaduto", ricordano le istituzioni omaggiando le vittime del crollo ...