Ponte Morandi | i parenti delle vittime | speriamo nel 2024 il primo grado

(Di lunedì 14 agosto 2023) "Fino all'ultimo giorno noi non saremo tranquilli. Il lavoro si sta portando avanti bene con intensità. Noiche si arrivi alla fine naturale del processo senza intoppi e in tutti i gradi di ...

Oggi a Genova la cerimonia in memoria delle 43 vittime. La premier Meloni: "La verità emerga con chiarezza, imperdonabile se la tragedia restasse impunita" "Il crollo dela Genova ha rappresentato un drammatico appello alle responsabilità di quanti sono incaricati di attendere ad un pubblico servizio, sia di coloro che provvedono, sul terreno, alla ...Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione dei 5 anni dal crollo del, a Genova , che causò 43 morti . Il disastro del 2018, sottolinea il ...Lo ha detto la presidente del comitato dei parenti delle vittime del, Egle Possetti, a margine delle commemorazioni per il quinto anniversario del crollo del viadotto autostradale. 14 ...

Ponte Morandi, “Seguo tutte le udienze, lo devo a mio fratello morto nel crollo” La Repubblica

Lo ha detto la presidente del comitato dei parenti delle vittime del Ponte Morandi, a margine delle commemorazioni per il quinto anniversario del crollo del viadotto autostradale a Genova.L'arrivo nella radura della memoria e la deposizione di una corona, a nome di tutto il governo, in memoria delle 43 vittime della sciagura del 14 agosto ...