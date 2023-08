Ponte Morandi | Giorgia Meloni | “Rinnoviamo le scuse dello Stato per 43 vite spezzate”

(Di lunedì 14 agosto 2023) “A chi il 14 agosto 2018” nel crollo, “ha perso un figlio, un genitore, un caro – tutto -,oggi le doveroseper ciò che è successo, pur consapevoli che nessuna parola sarà mai sufficiente a lenire la sofferenza e placare il desiderio di giustizia”. Così il presidente del Consiglionel quinto anniversario della tragedia. Oggi “si rinnova il dolore per le quarantatréin una tragedia che ha colpito al cuore Genova, la Liguria e l’Italia intera”, dice il premier, che sottolinea come siano “tante le domande poste da quella tragedia che sono ancora rimaste senza risposta. La rabbia, il dolore, la sete di giustizia dei familiari delle vittime sono ...

Oggi a Genova la cerimonia in memoria delle 43 vittime. La premier Meloni: "La verità emerga con chiarezza, imperdonabile se la tragedia restasse impunita" "Il crollo dela Genova ha rappresentato un drammatico appello alle responsabilità di quanti sono incaricati di attendere ad un pubblico servizio, sia di coloro che provvedono, sul terreno, alla ...Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione dei 5 anni dal crollo del, a Genova , che causò 43 morti . Il disastro del 2018, sottolinea il ...'Nel quinto anniversario del crollo delsi rinnova il dolore per le quarantatré vite spezzate in una tragedia che ha colpito al cuore Genova, la Liguria e l'Italia intera". Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia ...

Ponte Morandi, “Seguo tutte le udienze, lo devo a mio fratello morto nel crollo” La Repubblica

Lo ha detto la presidente del comitato dei parenti delle vittime del Ponte Morandi, a margine delle commemorazioni per il quinto anniversario del crollo del viadotto autostradale a Genova.Lo ha detto la presidente del comitato dei parenti delle vittime del Ponte Morandi, Egle Possetti, a margine delle commemorazioni per il quinto anniversario del crollo del viadotto autostradale.