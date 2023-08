Ponte Morandi Genova | storia di una lunga e inesorabile decadenza bimillenaria - GALLERY

... ha detto il sindaco di Genova , Marco Bucci, alla cerimonia di commemorazione delle vittime del crollo di. La cerimonia a Genova Presenti anche il ministro per le infrastrutture, ...Cinque anni fa la tragedia del, il crollo che sconvolse l'Italia: il 14 agosto 2018 alle 11.36 uno strallo, con un boato incredibile, venne giù segnando per sempre la storia della città. La parte delche venne ...Così il ministro delle Infrastrutture Salvini, alla commemorazione per il crollo del. "Questoè rinascita,ha dimostrato unità ed efficienza. Conto di tornare l'anno prossimo con ...

(Agenzia Vista) Genova, 14 agosto 2023 'Spero di tornare qui il prossimo anno con una nuova legge che equipari le vittime del Ponte Morandi e ...Il crollo del ponte Morandi avvenuto 14 agosto 2018 ha provocato 43 morti. A Genova si è tenuta una cerimonia di ricordo delle vittime ...