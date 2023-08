Ponte Morandi - Cinque anni fa la tragedia del viadotto genovese - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 14 agosto 2023) Sono passatida uno dei peggiori disastri della storia italiana: il 14 agosto 2018 crollava ilsul torrente Polcevera, provocando la morte di 43 persone, la chiusura di un intero quartiere di Genova e centinaia di sfollati. Oggi la struttura, meglio nota come, non esiste più: è stata sostituita dal nuovoGenova San Giorgio, di cui vi abbiamo raccontato tutti i segreti (qui sotto trovate il, realizzato dopo il completamento dell'opera). Tuttavia, è ancora vivo il dolore dei familiari che dachiedono giustizia per la scomparsa dei loro cari. Processo infinito. Il procedimento penale è ancora in corso e la sua fine è lontana: la sentenza di primo grado è attesa per il 2024, ma si tratta di un ...