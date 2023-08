Ponte Morandi | Bucci | Genova non dimenticherà | perché non si ripeta più

(Di lunedì 14 agosto 2023) "non dimentica e non vuole dimenticare la tragedia di cinque anni e farà tutto il possibilesia ricordata anno dopo anno, negli anni a venire. Non lamai. Le 43 vittime sono ...

"Vittima genovese del crollo del, 1988 - 2018" recita la scritta sulla targa. Travolto dal crollo insieme al collega Bruno Casagrande mentre lavorava nell'isola ecologica. Paola Vicini ...'Conto di tornare qui il prossimo anno con una nuova legge che equipari le vittime dele degli altri episodi di incuria alle vittime del terrorismo, con tutto quello che ne consegue, anche retroattivamente'. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei ...Lo ha detto questa mattina a Genova la presidente del comitato dei parenti delle 43 vittime delEgle Possetti, intervenendo alla cerimonia di commemorazione per il quinto anniversario ...

Ponte Morandi, “Seguo tutte le udienze, lo devo a mio fratello morto nel crollo” La Repubblica

Fontana: “Ricordo speciale per la nostra Angela Zerilli” "Cinque anni fa durante il crollo del Ponte Morandi a Genova perse la vita anche la nostra amica e collega Angela Zerilli. Anche oggi è giusto ...Genova , 14 ago. (askanews) - "Non so perché non fu revocata all'epoca la concessione. Non ero presidente del Consiglio. Espressi in diverse ...