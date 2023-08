Ponte Morandi | 5 anni dopo | sarà fatta giustizia? Segui la diretta

Genova ricorda le 43 vittime del, crollato esattamente cinque anni fa, il 14 agosto 2018, alle 11.36. Presenti alla commemorazione il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, il sindaco di Genova, Marco Bucci, il ...... rogo in casa di riposo, 1 vittima e 11 intossicati - Fermato con il taser mentre corre nudo, muore - Meloni: "Sulle banche ho deciso io" - Il caro vita frena l'esodo del Ferragosto -, ..."Facciamo nostro l'appello di Mattarella per chiedere giustizia". Quanto accaduto con ilnon deve più succedere. Così, sui suoi profili social, il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, per i cinque anni dal crollo deldi Genova, in cui ...

Lo ha detto Egle Possetti presidente del comitato per le vittime durante la cerimonia in memoria delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, avvenuto 5 anni fa. Comune Genova (Alexander Jakhnagiev) ...GENOVA - "Quello che c'è sopra le nostre teste è un esempio di rinascita di una comunità che ha dimostrato un'unita e un'efficienza eccezionali ma conto ...