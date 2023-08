Polignano a Mare | cedimento di un balcone | turista precipita in strada e sfiora bambini Trasportato in codice rosso all' ospedale

(Di lunedì 14 agosto 2023) Per cause da dettagliare l’incidente nel pomeriggio. A, in una struttura adibita a b&b, unche si trovava inè caduto inperché ilha ceduto. L’uomo èto dal primo pianondo un gruppo di. È statoall’in. Intervento di vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell’area, ed agenti della polizia locale per i rilievi. L'articolodi unin...

Particolarmente colpito dagli storni il settore olivicolo nelle province di Bari e Brindisi nella litoranea tra, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello , Locorotondo, ...Il litorale gallipolino è in cima alla top five sulle ricerche effettuate in rete, seguito da, Bergeggi (Liguria), Ostuni e Tropea (Calabria). Lo stesso report conferma poi la ...Particolarmente colpito dagli storni il settore olivicolo nelle province di Bari e Brindisi nella litoranea tra, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello , Locorotondo, ...

Polignano a Mare, il 17 agosto arriva Jazz al Museo La Gazzetta del Mezzogiorno

Per cause da dettagliare l’incidente nel pomeriggio. A Polignano a Mare, in una struttura adibita a b&b, un turista che si trovava in balcone è caduto in strada perché il balcone ha ceduto. L’uomo è p ...Tragedia sfiorata nell’abitato di Polignano a Mare dove un balcone, per cause in corso di accertamento, ha ceduto. Stando a quanto si apprende, il cedimento si è verificato ...