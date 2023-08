Pnrr | Vele Scampia e ciclabili a rischio La rivolta dei sindaci

Leggi su affaritaliani

Il governo sulè in grande difficoltà. Il ministro Fitto continua ad annunciare ritardi e spostamenti di risorse dei fondi europei al Repower Eu. Negli obiettivi che il ministro ha posticipato ce ne sono molti dei Comuni. Tra questi i piani di riqualificazione urbana: sono già pronti chiavi in mano e ora ad alto. Così anche progetti strategici come la riqualificazione dia Napoli, moltissime, aree verdi, periferie e molto altro. Congelato anche il piano per rendere vivibile il Corviale, il serpentone di cemento della periferia di Roma e anche per ristrutturare il vecchio mercato San Benedetto di Cagliari. Isono su tutte le furie e puntano il dito contro l'esecutivo Meloni, considerato l'unico vero responsabile per tutti questi ritardi.