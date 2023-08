Pnrr Italia | sindaci | “Preoccupati per opere | da governo impegni ma nessuna spiegazione”

(Di lunedì 14 agosto 2023) (Adnkronos) – “Usciamo dall’incontro di oggi con il ministro Piantedosi con un impegno sulle risorse sostitutive ma anche con una domanda alla quale non abbiamo ricevuto alcuna risposta: perché sono state spostate ledel Pui dai finanziamenti? Sono progetti eper 2,6 miliardi di euro, che sono dei Comuni e che sono per oltre il 94% già aggiudicate”. Così il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, al termine dell’incontro con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al quale hanno partecipato anche gli altridelle Città Metropolitane. “Della proposta di definanziamento da parte delnon si capisce la ragione – ha aggiunto Decaro – e anche oggi non c’è stata alcunada parte del ministro. Parliamo dicruciali per le nostre ...

e promesse sulle coperture finanziarie ricevute dal Viminale non rassicurano l'Anci, che teme per le opere di riqualificazione dei Piani Urbani Integrati, ...