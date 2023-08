Pnrr | Gay Confindustria | “Francia e Germania corrono | reagiamo”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il presidente diPiemonte Marco Gay invita a premere sull’acceleratore in fatto di, facendo il confronto con i cugini diche, secondo le sue parole, “di più”. L’appello è a mettere in campo politiche industriali per dare sprint alle filiere made in Italy. Per Gay, “è necessario spezzare il circolo vizioso che impedisce al Paese di essere più produttivo e competitivo sui mercati internazionali”. EventoPiemonte 50 anni per l’industria piemontese verso il futuro. Presso Centrale di Nuvola Lavazza. Torino 11 maggio 2023 ANSA/TINO ROMANO“Va recuperato in fretta il terreno perduto visto chepiù velocemente di noi”, afferma il presidente degli industriali ...

Intervista al presidente di Confindustria Piemonte: “I comparti più esposti sono meccanica, automotive e beni strumentali, ma anche l’agricoltura. Va a gonfie ...