Pnrr | Decaro | preoccupati per le opere dei Comuni da 2 | 6 miliardi di euro Dal governo impegni senza spiegazione Salario minimo | petizione online delle opposizioni tranne Iv già a quota centomila firme

(Di lunedì 14 agosto 2023) “Usciamo dall’incontro di oggi con il ministro Piantedosi con un impegno sulle risorse sostitutive ma anche con una domanda alla quale non abbiamo ricevuto alcuna risposta: perché sono state spostate ledel Pui (piani urbani integrati, ndr.) dai finanziamenti? Sono progetti eper 2,6di, che sono deie che sono per oltre il 94 per cento già aggiudicate”. Questa frase è del presidente dell’Anci, Antonio. All’incontro con il ministro dell’Interno hanno partecipato anche gli altri sindacicittà metropolitane. “Della proposta di definanziamento da parte delnon si capisce la ragione e anche oggi non c’è stata alcunada parte del ministro” si legge dal ...

Sindaci contro Meloni. Decaro: "Via libera a tutte le gare del Pnrr, ma senza risorse i Comuni rischiano debiti fuori bilancio"

