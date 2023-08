(Di lunedì 14 agosto 2023) Sono state assegnate definitivamente risorse pari a 2,4di euro del Fondo opere indifferibili alle opere pubbliche delle stazioni appaltanti che hanno avviato le procedure di affidamento nel periodo 1 gennaio 2023-30 giugno 2023. Lo comunica il Mef spiegando in una nota che si tratta di risorse aggiuntive per fronteggiare l’aumento dei prezzi deie ilenergia per la realizzazione degli interventi previsti dale dal Piano nazionale per gli investimenti complementari. In particolare, sottolinea ancore il ministero dell’Economia, l’assegnazione delle risorse relative al primo semestre 2023 – già oggetto di preassegnazione nei mesi scorsi con due distinte procedure (una ordinaria e una semplificata) – è stata confermata con i decreti del Ragioniere Generale dello Stato del 3 agosto 2023 e ...

...3% Congiuntura internazionale' - L'inquilina di Palazzo Chigi spiega inoltre chepunto di ... A proposito delle rimodulazioni del, poi, la capa del governo ha negato di aver tagliato fondi e ...'Come illustrato dalla parlamentare ravennate, il Governo ha detto genericamente che per le opere 'definanziate'si cercheranno altre risorse, cosa che appare piuttosto complessa data l'...' Siamo anche preoccupati anche per il taglio alle risorse deldeciso in questi giorniGoverno che potrebbero incidere in maniera pesante anche sul Veneto, in particolare sui progetti ...

Pnrr, dal Governo 2,4 miliardi contro il caro materiali - Ildenaro.it Il Denaro

Sono state assegnate definitivamente risorse pari a 2,4 miliardi di euro del Fondo opere indifferibili alle opere pubbliche delle stazioni appaltanti che hanno avviato le procedure di affidamento nel ...Sono state assegnate definitivamente risorse pari a 2,4 miliardi di euro del Fondo opere indifferibili alle opere pubbliche delle stazioni appaltanti che hanno avviato le procedure di affidamento nel ...