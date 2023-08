Piogge Torrenziali in India | trenta morti

La7.it -monsoniche, inondazioni e smottamenti. Il maltempo continua a far danni e a mietere vittime negli Stati Indiani dell' Himachal Pradesh e dell' Uttarakhand . Almeno trenta le persone ...Sono almeno trenta le vittime delle intenseche stanno flagellando dagli ultimi tre giorni gli Stati indiani dell'Himachal Pradesh e dell'Uttarakhand. Le precipitazionihanno spazzato via automobili, demolito case e distrutto ...... come l'incendio di Massarosa, la siccità a Massaciuccoli e in Lunigiana dove abbiamo dovuto chiudere un invaso pochi giorni fa, lee improvvise che hanno colpito la provincia di ...

Meteo Cronaca Diretta (VIDEO): Canada, piogge torrenziali e le strade di Ottawa si trasformano in fiumi iLMeteo.it

Piogge monsoniche, inondazioni e smottamenti. Il maltempo continua a far danni e a mietere vittime negli Stati Indiani dell’ Himachal Pradesh e dell’ Uttarakhand. Almeno trenta le persone che hanno pe ...Sono almeno trenta le vittime delle intense piogge che stanno flagellando dagli ultimi tre giorni gli Stati indiani dell'Himachal Pradesh e dell'Uttarakhand. Le precipitazioni torrenziali hanno spazza ...