Picchi di 40 Gradi per il Ferragosto | Nerone incalza il Belpaese Quando Finirà?

(Di lunedì 14 agosto 2023) Roma - Dopo l'attraversamento dell'Italia da parte del Ciclone Circe, l'estate sta recuperando il proprio spazio. L'anticiclone "", che sta dirigendosi verso Roma, sta gradualmente prendendo possesso del territorio italiano, seppur con una lentezza calcolata. Questa progressione lenta è responsabile dell'estensione della terza ondata di caldo dell'estate 2023, che si prevede durerà per almeno dieci giorni, abbracciando l'intero periodo del ponte die protrattendosi fino alla settimana successiva. I giorni in arrivo saranno caratterizzati da stabilità e sole predominante, sebbene vi sia la possibilità di temporali improvvisi e intensi, specialmente nelle Alpi e lungo l'Appennino, che si concentreranno entro il 17 agosto. Le previsioni meteo, come riportate da 3BMeteo, mettono in luce che il Nord e la Sardegna risentiranno maggiormente ...