Pesci morti nel mare di Ostia | allarme alla spiaggia Senape

(Di lunedì 14 agosto 2023)– Decine dineldi: questo lo spettacolo che si sono trovati davanti i bagnanti nella calda domenica del 13 agosto. Le carcasse, di diverse specie e di diverse dimensioni, sono stati ritrovanti all'altezza della, e sono stati poi trasportati sul bagnasciuga dcorrente. A dare l'sono stati gli stessi bagnanti, con la pubblicazione di foto e video su Facebook. Ancora ignote le cause di questo fenomeno. (Foto: da Facebook)

Pesci morti in mare a Ostia: l'allarme tra i bagnanti RomaToday

Nelle scorse ore nel mare e sulla spiaggia di Ostia sono stati avvistati moltissimi pesci morti. Per ora non è stata fornita una spiegazione ufficiale in merito a questo fenomeno.Decine di pesci morti, trasportati a riva dalla corrente. È questa la segnalazione che arriva dai bagnanti che si sono recati ad Ostia nella giornata di domenica 13 agosto.