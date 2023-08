Pesce congelato estero venduto come fresco | due denunce

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 14 agosto 2023) San Cipriano d’Aversa. Controlli serrati dei Carabinieri della Stazione Forestale di Marcianise ai rivenditori di prodotti ittici con l’approssimarsi della festività del Ferragosto. I militari nel corso di un controllo effettuato presso una pescheria di San Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta, volto a verificare la corretta commercializzazione di prodotti ittici, hanno rilevato che gli stessi non risultavano in regola con le specifiche normative in materia. In particolare è stata constatata, per alcuni, l’assenza di informazioni circa la provenienza e lo stoccaggio, mentre per altri prodotti è stato accertato nonostante fossero stati propostifreschi e pescati sul territorio nazionale, i pesci erano in realtà congelati e provenienti dall’Equador e dall’Argentina. I carabinieri hanno proceduto al sequestro preventivo d’iniziativa di circa 30 kg. di ...