Perturbazioni sempre più forti | Giuliacci mette in guardia | cosa ci aspetta

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il colonnello Mario, veterano della meteorologia italiana e volto familiare ai telespettatori, torna sul rapporto tra meteo e clima in una estate caratterizzata da ondate di caldo intenso e improvvise, violentissime precipitazioni. Non bisogna sprofondare nell'ecoansia, neologismo che ha avuto un picco di popolarità con le lacrime di una giovane attivista climatica che hanno contagiato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin al festival di Giffoni, perché questa è "un comportamento collettivo frutto d'ignoranza. E che rende più difficile far passare la cognizione del problema. In tutto l'Occidente i ragazzi a scuola studiano ecologia, che è un misto tra ambiente e meteorologia. In Italia no. Arrivano in piazza a protestare e non sanno nulla", afferma. Il colonnello prova "rabbia", quando vede le immagini degli ...