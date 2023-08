Perché Jannik Sinner è virtualmente qualificato alle ATP Finals | la classifica Race e il margine sul nono

(Di lunedì 14 agosto 2023) La vittoria finale maturata nel torneo ATP Masters 1000 di Toronto ha messo nelle mani diproprio 1000 punti utili per laATP: l’azzurro nel corso della trionfale settimana canadese ha dapprima arpionato e poi rinsaldato in maniera sempre più eloquente la quarta posizione dellato Turin. Considerando che sono stati già assegnati a tutti gli iscritti al torneo 10 punti per la partecipazione al Masters 1000 di Cincinnati,si trova questa mattina a quota 4185 punti, con un buonanche sui più immediati inseguitori. Va ricordato cheATPsi qualificano i primi 7 dellae poi anche l’ottavo qualora non vi sia un vincitore Slam tra l’ottavo ed il ventesimo posto: il ...

Sinner " È davvero un bellissimo momento per la mia carriera ".Sinner ha riflettuto sul valore di questo primo titolo Masters 1000 nell'ultima conferenza ... Sarà dura a Cincinnati...Ma accadrà:Sinner è, appunto, un predestinato. Come lo è Alcaraz , come pochi altri lo sono o lo sono stati. Come non lo sono Berrettini e Musetti , seppur dotati da madre natura di ...Forse tutte quelle indecisioni e titubanzealla reale federtennis ritenevano che Roberto ... Più che a quella di quel fenomeno di Alcaraz, allora,Sinner potrebbe bussare alla posta di ...