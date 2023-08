Perché è importante la vittoria di Sinner a Toronto

(Di lunedì 14 agosto 2023) C’era più sollievo che gioia, infine, per Jannik, curvo sulla sua racchetta come l’animale che alla sera cammina con tre zampe dell’indovinello della sfinge., però, è ancora lontano dalla vecchiaia: alla soglia dei ventidue anni è riuscito a conquistare il primo Master 1000 della sua carriera; è il più giovane italiano a riuscirci, eppure abbiamo come la percezione che questo titolo sia arrivato tardi. Nel sollievo con cui poi si rialza dalla racchetta e guarda un punto imprecisato del cielo di, c’è la pressione accumulata in questi giorni di torneo, giocati nell’insidiosa condizione del favorito, ma anche la pressione di questi ultimi anni. Anni in cui si è ritrovato spesso addosso il peso di dover vincere, soccombendo poi a questo dovere. «Senti la pressione del favorito?» hanno continuato a chiedergli ...

quest'ultima novità risulta particolarmenteEssenzialmente per tre ragioni. La prima,toglie ogni ombra di dubbio sulla possibilità per una CER di assumere la qualifica di ......località turistica in alta Val di Susa. Una frana staccatasi in quota, probabilmente da ... In paese per le strade c'era molta genteerano in corso i festeggiamenti del patrono S. ...Una valanga di fango e detriti si è abbattuta nella tarda serata di ieri su Bardonecchia,località turistica in alta Val di Susa. Una frana staccatasi in quota, probabilmente da ......