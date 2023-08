Perché dico no al salario minimo Rizzetto | un messaggio a Conte e Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023): «Aizzare il malnto non serve proprio a nessuno: nemmeno all'opposizione». Per Walter, presidente della Commissione Lavoro di Montecitorio e uomo forte di FdI nel Nordest produttivo, in questo momento serve discutere, anche in modo animato, per cercare soluzioni concrete sul nodo della politica salariale. «Ed è quello che è stato fatto dal governo incontrando i leader del centrosinistra: suinuti». Mai in effetti, in dieci annidi opposizione, Meloni era stata chiamata a discutere una sua proposta... «È un grande passo avanti, che dimostra una capacità politica notevole. In questa fase così delicata serve mantenere la calma, seppur dibattendo. Noi stiamo lavorando per raggiungere risultati nell'interesse di tutti, non per una campagna ...