(Di lunedì 14 agosto 2023) Diciassette anni sono tanti, ma non sempre bastano a dimenticare: la mente non è un cassetto che si apre e chiude a piacimento. Lo sa bene Nicola Recaldini, 42enne di Piancamuno (Brescia) che il 2 aprile 2006 finì in coma farmacologico per un masso lanciato lungo la statale 42 tra Costa Volpino e Rogno. Stava tornando a casa da un matrimonio, quando un masso gli sfondò il vetro delfracassandogli le ossa del cranio. E dopo nei giorni scorsi qualcuno ha avuto la stessa ‘brillante’ idea (danneggiando almeno quattro auto tra Albino e Gazzaniga, anche se non ci sono stati feriti) non ha potuto fare altro che ripensare a quell’esperienza che gli ha cambiato la. “sui giornali che quel tiro al bersaglio ogni tanto ricomincia, beh…– commenta Nicola -. Parlo perché l’ho ...

... con un cartello al collo con la scritta "fascista" e un guinzaglio che mi tirava in giroi ... Dice di essere "grato aragazzi. Ho capito sul campo che roba era la sinistra. Ed è ancora la ...Ovviamente non è il sistema bancario a doversi far carico di difficoltà sociali, mamutui e linee di credito rappresentano un pericolo anchegli istituti stessi : quello di diventare fra ...Un'altra linguatanti anni il russo è rimasto nelle regioni del sud est ucraino una lingua ... L'aspetto più evidente dei video, che arrivavano ingiorni da Kherson, è proprio il suono della ...

“Per quei sassi lanciati contro l’auto ho rischiato la vita, leggere ancora certe notizie mette i brividi” BergamoNews.it

Il mondo intero si prepara a celebrare il suo 80esimo compleanno che cade giovedì 17 agosto. E lui, Robert De Niro, ha scelto di avvicinarsi alla fatidica data regalandosi un viaggio ...Aria via via più calda sul Mediterraneo, che proseguirà fino a fine settimana Nulla da segnalare per la settimana estiva per eccellenza, quella di Ferragosto: l'anticiclone africano è in graduale rinf ...