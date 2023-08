Per Alpine l’innovazione passa attraverso il lino

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Imboccando la strada della decarbonizzazione nel rispetto dell’ambiente e della leggerezza,fa rotta sulper essere sempre più innovativo. L’A110 E-ternitè, prototipo 100% elettrico, ne è la perfetta dimostrazione. Questo prototipo funge da laboratorio mobile per testare le innovazioni che proiettanoverso il “Dream garage”. Un modello che mantiene la leggendaria agilità dicon un’incomparabile leggerezza per un’auto elettrica di questo segmento. Il peso di 1.378 kg comprende 392 kg di batterie. Nel complesso, il modello elettrico pesa 258 kg in più rispetto all’A110 termica. L’A110 E-ternitè vanta un rivestimento disu cofano, tetto, lunotto posteriore, scocca dei sedili e futura minigonna posteriore. Dietro a questi componenti ...