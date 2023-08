Pensioni 2023 | Da quota 103 strutturale a Quota 41 per tutti | possibilità o illusione?

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 14 agosto 2023) Nonostante ci si avvicini sempre più al Ferragosto, la gente prosegue il dibattito sullein modo attivo sul nostro portale, pare infatti che il timore di non vedere realizzati i propri desiderata a livello previdenziale nella prossima riformanon permetta ai lavoratori vicini alla quiescenza di godersi a pieno le vacanze. Tanti hanno risposto al nostro invito abbiamo chiesto: se ritengono giusto il ragionamento del Dott. Perfetto ossia che la riformavada pensata necessariamente correlata ad una riforma del lavoro che consenta un ricambio generazionale inteso anche come nuovi lavori per i giovani in linea con la società digitale che cambia. Molti hanno dato ragione al nostro esperto previdenziale ringraziandolo per le sempre pronte risposte e delucidazioni che concede loro, e tanti hanno effettivamente ...