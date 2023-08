Pensiero del giorno – La convivenza

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 agosto 2023) Non credo di essere originale affermando che la, nella maggioranza dei casi, sia una cosa difficilissima da gestire. Da piccoli, esiste la gelosia tra fratelli, nell’adolescenza, la ribellione verso i genitori, più tardi, entrando nel mondo del lavoro, la rivalità tra colleghi e il tipo di rapporto con i capi. Soltanto nell’amore romantico sembrerebbe non esserci alcun problema, tranne quando non si presentino abbandoni, incomprensioni o amore non corrisposto. La mia analisi potrebbe dirsi catastrofica ma è quello che salta all’occhio osservando il dipanarsi delle varie età dell’uomo. Perché accade tutto questo? Intuitivamente, dipende dal tipo di educazione che riceviamo, dalla società in cui viviamo e dal personale temperamento di ognuno di noi. Senza parlare dei traumi e dei dispiaceri che colpiscono a ogni età e che plasmano la personalità di ciascuno ...