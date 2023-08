(Di lunedì 14 agosto 2023) VENEZIA - Sfrecciano sul Canal Grande in sette su unomologato per cinque, fanno iper attirare l?attenzione di alcune coetanee, e finiscono tutti indavanti acon...

... auscultare trafelato e entusiasta la parete pietrosa del Ponte di, a salvaguardia della ... In compenso, a distrarti dallaarriva questo teatrino, dono squisito della Sanità regionale, e ti ...... auscultare trafelato e entusiasta la parete pietrosa del Ponte di, a salvaguardia della ... In compenso, a distrarti dallaarriva questo teatrino, dono squisito della Sanità regionale, e ti ...

Paura a Rialto, si ribaltano col barchino per fare i bulli con le ragazze: 7 in acqua ilgazzettino.it

VENEZIA - Sfrecciano sul Canal Grande in sette su un barchino omologato per cinque, fanno i bulli per attirare l’attenzione di alcune coetanee, e finiscono tutti in acqua davanti a Rialto ...Incidente in Canal Grande sabato notte alle 23. La barca è stata sequestrata dagli agenti della polizia locale Illesi i tre ragazzi a bordo ...