Parma | incendio nella Rsa “Casa di Arianna” | morta donna di 62 anni e 14 intossicati | ipotesi cortocircuito

AGI - Unè scoppiato questa mattina verso le 5 e 30 in una Rsa per anziani e disabili psichici di, la 'Casa di Arianna', gestita dalla cooperativa Avitas. È morta una donna di 62 anni e sono 14 ..."Dalle ore 5:37 intervento dei vigili del fuoco in corso a, in via Tanara, per unin una struttura per anziani e disabili" , hanno scritto su Twitter i soccorritori, "rinvenuto, ...Le fiamme si sono sprigionate all'interno di una struttura protetta per anziani e disabili ...

Parma, incendio alla casa protetta per anziani e disabili: una 62enne morta nel sonno, 14 gli intossicati il Resto del Carlino

Vigili del Fuoco al lavoro nella Rsa dove è scoppiato l'incendio. "Ancora è prematuro dire quale sia la causa" ...Undici persone sono rimaste intossicate. Una persona e morta e altre undici sono rimaste intossicate per un incendio scoppiato verso le 5.30 di stamani, all'interno della "Casa di Arianna", una strutt ...