Parma | incendio in una casa di riposo | un morto e undici intossicati

(Di lunedì 14 agosto 2023) Asi è sviluppato unintorno alle 5.30 di lunedì 14 agosto 2023 presso unadi, una struttura protetta per anziani e disabili psichici, conosciuta come la “di Arianna”, situata viale Tanara 37 e gestita dalla cooperativa Avitas. Il primo bilancio è di una vittima, una donna di 62 anni, epersone che sono invece rimaste intossicate (si tratta degli altri dieci pazienti ospiti del luogo, oltre che di un operatore sanitario). Non appena è stato diffuso l’allarme, sul posto sono arrivati gli uomini del 118, oltre ai vigili del fuoco, presenti con sei squadre (tre ordinarie e tre di appoggio), che hanno lavorato per sedare il rogo, pronti a collaborare per scoprire quali possano essere le cause dell’accaduto. Provvidenziale anche l’intervento degli ...

AGI - Unè scoppiato questa mattina verso le 5 e 30 in una Rsa per anziani e disabili psichici di, la 'Casa di Arianna', gestita dalla cooperativa Avitas. E' morta una donna di 62 anni e sono 11 ...questa mattina in una palazzina all'interno di un complesso di strutture che accoglie persone con fragilità e disabilità in via Tanara, a. Una persona è morta e undici sono rimaste ...... più di tre ore di live con tanti ospiti cultura & spettacolo 14 Ago 2023 Gallipoli, un... Domani alle 18 Bari -per i 32esimi di Coppa Italia Sport 11 Ago 2023

Parma, incendio alla casa protetta per anziani e disabili: una 62enne morta nel sonno, 14 gli intossicati il Resto del Carlino

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 5.30 in una struttura protetta per anziani e disabili psichici di Parma. Il bilancio del rogo alla ‘ Casa di Arianna ‘, gestita dalla cooperativa ...Cronaca nazionale Parma - 14/08/2023 13:35 - Un terribile incendio ha sconvolto la tranquilla mattinata di Parma, scoppiando intorno alle 5.30 in una struttura dedicata all'assistenza ...